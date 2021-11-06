МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Для цифрового рубля будет создано отдельное правовое регулирование, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Банк России, Минэкономразвития и комитет Государственной Думы по финансовому рынку. Эксперт объяснила, что препятствует внедрению цифрового рубля

По данным издания, необходимые поправки в существующее законодательство будут внесены по результатам эксперимента, который пройдет в следующем году. Как отметил директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Алексей Минаев, цифровой рубль, "в отличие от обычных цифровых валют", может использоваться в качестве платежного средства.

Глава комитета Госдумы по финансовыому рынку Анатолий Аксаков заявил, что планируется закрепить за Банком России полномочия по организации и регулированию денежного обращения на основе цифрового рубля, в том числе по осуществлению банковских операций. По словам депутата, владельцы цифровых и наличных рублей должны иметь равные права. При этом он подчеркнул необходимость разделения понятий цифрового рубля, цифровых валют и стейблкойинов, а также регулирования майнинга.