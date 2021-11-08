МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В современном мире вопросы нежелательных звонков на телефон абонента являются серьезной проблемой. Во многом это связано с пробелами в законодательной базе и политикой различных компаний, предоставляющей товары и услуги по сбору ваших персональных данных. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Это может выглядеть как "незначительный" пункт при подписании договора, где вы разрешаете обработку своих персональных данных и передачу их "третьим" лицам. Благодаря такому подходу формируются клиентские базы, основной инструмент работы колл-центров, добавляет эксперт. Но современные технологии не стоят на месте, и "продвинутые" рекламщики также используют методы анализа ваших действий на смартфоне для сбора информации о ваших предпочтениях для предоставления вам рекламы. Однако, с точки зрения базовых call-центров, все выглядит гораздо проще. Из базы выпадает очередной номер, происходит его набор и дальнейший диалог с абонентом.

С нежелательными звонками позволяет бороться российское законодательство. Так, согласно Федеральному закону "О персональных данных", перед озвучиванием рекламного предложения у вас должны получить на это разрешение.

"Таким образом вы можете сообщить звонящему, что ведете запись звонка и попросить разъяснить, кому осуществляется звонок, а далее – откуда у звонящего персональные данные, и почему коммерческое предложение озвучено без разрешения", — советует Евгений Кашкин. Как правило, после нескольких подобных разговоров колл-центр поставит ваш номер в "черный список".

Помимо этого, современные подходы в области IT также позволяют уменьшить долю нежелательных звонков абоненту. После того, как вам стало понятно, что звонок был осуществлен колл-центром и входит в категорию "ненужных", достаточно определить в телефоне через контекстное меню данный номер как заблокированный и сообщить о спаме (галочка при блокировке). Данные будут переданы в единый центр, и при многократных жалобах на номер, данные номера будут сразу сбрасываться вашим телефоном как спам-звонки, поясняет эксперт.

Современные операторы также обладают достаточно большим инструментарием, связанным "с облачными вычислениями и искусственным интеллектом для решения задач "выявления" нежелательных звонков". Возможности данной услуги целесообразно узнать у оператора вашей сотовой связи – большинство операторов предлагают услугу блокировки спам-звонков, правда, как правило, она платная. Абоненту будут периодически приходить уведомления о том, сколько спам-звонков заблокировано за сутки, говорит Кашкин.