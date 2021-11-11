МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Мошеннические сайты в финансовой сфере будут блокировать по инициативе Банка России с 1 декабря за несколько дней во внесудебном порядке, сообщается в Telegram-канале Роскомнадзора. Заметаем следы. Как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз

"С 1 декабря 2021 мошеннические сайты в финансовой сфере будут блокироваться по инициативе Банка России во внесудебном порядке в течение нескольких дней. Раньше эта процедура могла занимать месяцы. Соответствующий закон подписан Президентом РФ 1 июля 2021 года", — говорится в сообщении.

Добавляется, что с 2014 года в реестры запрещенной информации вносятся ресурсы, которые содержат сведения мошеннического характера. Основанием для включения сайтов в реестры является решение уполномоченных оранов власти, в данном случае — Генпрокуратуры РФ и суда. Всего за это время было заблокировано или удалено 6435 различных материалов и ресурсов: 65% по решению суда и 35% по требованию Генеральной прокуратуры, сообщается в канале.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов финансовых пирамид. Закон предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе. Для этого Банк России наделяется правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, для их последующей возможной блокировки.