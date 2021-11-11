Оперштаб подтвердил работу над законопроектами об обязательных QR-кодах
Оперштаб подтвердил работу над законопроектами об обязательных QR-кодах в транспорте и кафе
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России подтвердил в среду, что законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах разрабатываются.
Ранее газета "РБК" сообщала о внесении двух законопроектов о обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Эта мера будет действовать до июня 2022 года.
"Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты", — сообщает Штаб.
О внесении документов на рассмотрение Госдумы в штабе сообщат дополнительно.
"О их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно", — говорится в сообщении.
В свою очередь глава глава социального комитета Совфеда Инна Святенко в беседе с РИА Новости заявила, что на рассмотрение верхней палаты парламента законопроект об обязательных QR-кодах в транспорте и магазинах не поступал.
"Такой документ в Совфед не поступал, из официальных источников я о нем не слышала", — сказала Святенко.
Она подчеркнула, что если такой документ поступит в Совет Федерации, в комитете его будут "внимательно изучать".
https://1prime.ru/legal/20211111/835188682.html
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