МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России подтвердил в среду, что законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах разрабатываются. Число случаев COVID-19 в России выросло на 40 759

Ранее газета "РБК" сообщала о внесении двух законопроектов о обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Эта мера будет действовать до июня 2022 года.

"Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты", — сообщает Штаб.

О внесении документов на рассмотрение Госдумы в штабе сообщат дополнительно.

"О их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно", — говорится в сообщении.

В свою очередь глава глава социального комитета Совфеда Инна Святенко в беседе с РИА Новости заявила, что на рассмотрение верхней палаты парламента законопроект об обязательных QR-кодах в транспорте и магазинах не поступал.

"Такой документ в Совфед не поступал, из официальных источников я о нем не слышала", — сказала Святенко.

Она подчеркнула, что если такой документ поступит в Совет Федерации, в комитете его будут "внимательно изучать".