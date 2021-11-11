МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Законопроект об обязательном предъявлении QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, который находится сейчас в разработке, не будет противоречить конституции, заявила РИА Новости юрист Ярославна Ключникова. Омбудсмен: обязательные QR-коды в ресторанах будут фатальны для бизнеса

Сегодня оперштаб по борьбе с COVID-19 подтвердил, что в сотрудничестве с профильными ведомствами ведется проработка законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным РБК, мера будет действовать до лета 2022 года.

"Насколько я понимаю, планируется внести изменения в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Здесь нужно понимать, что таким образом принимать решения и прорабатывать детали его исполнения будут в каждом регионе отдельно. Что касается самого предложения — оно не противоречит Конституции РФ. Статья 55 конституции гласит, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья", — подчеркнула собеседница агентства.

Ключникова отметила, что, законодатели должны быть внимательными, чтобы не нарушить права граждан.

"Неминуемо поправки будут сопровождаться обсуждениями вопросов, связанных со сбором и хранением персональных данных, со свободой передвижения. В то же время, как обыватель я его поддерживаю, моя семья столкнулась с коронавирусом, это заразная болезнь, поэтому меры считаю целесообразными", — заключила адвокат.