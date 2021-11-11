МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение с 7% до 10% ВВП объема ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), при превышении которого их можно инвестировать в различные активы. Володин предложил создать в Госдуме рабочую группу по криптовалюте

Согласно действующей редакции Бюджетного кодекса, до достижения объема ФНБ, равного 7% ВВП, средства фонда могут размещаться лишь на депозитах и банковских счетах в Банке России. В иные финансовые активы инвестировать можно лишь те средства, которые поступят в ФНБ сверх этого порога. Законопроект повышает этот порог до 10% ВВП, что позволить увеличить ликвидную часть ФНБ на случай неблагоприятных изменений ценовой конъюнктуры, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.

Одновременно документ разрешает использовать средства ФНБ в размере 2,5 триллиона рублей для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, включенных в утверждаемый правительством перечень после 1 октября 2021 года, даже до достижения порога в 10%. При этом в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов средства ФНБ по решению кабмина могут размещаться на субординированных депозитах в ВЭБе.

Помимо этого, в БК устанавливается на постоянной основе уровень первичного структурного дефицита бюджета РФ в размере 0,5% ВВП. Он используется для расчета предельных расходов бюджета в рамках "бюджетного правила". Размер такого дефицита, начиная с 2022 года, будет определяться не фиксированным объемом, а исходя из отношения к ВВП — на уровне 0,5% от ВВП, указанного на соответствующий год в законе о федеральном бюджете. Сейчас первичный структурный дефицит предусмотрен в размере 1,46 триллиона рублей в 2021 году, по 585 миллиардов — в 2022 и 2023 годах, 575 миллиардов — в 2024 году.

Законопроектом также на постоянной основе устанавливается право кабмина в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня направлять средства ФНБ в объеме до 1% ВВП на софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан, а также покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ. Это даст возможность обеспечить сбалансированность бюджета РФ до внесения изменения в закон о бюджете.

Одновременно на постоянной основе закрепляется и возможность увеличения предусмотренных в бюджете сумм на реализацию или приобретение драгоценных металлов и камней без внесения изменений в закон о бюджете. Это позволит оперативно реализовывать решения президента и правительства об отпуске и формировании ценностей Госфонда России для удовлетворения экстренных потребностей при чрезвычайных ситуациях.