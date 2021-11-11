МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, закрепляющий на постоянной основе право правительства РФ в ходе исполнения федерального бюджета в ряде случаев вносить изменения в сводную бюджетную роспись без правки самого бюджета. Госдума во втором чтении повышает порог для инвестирования средств ФНБ

Документ позволит кабмину на постоянной основе без внесения изменений в федеральный бюджет перераспределять бюджетные средства на увеличение резервного фонда правительства, а также переносить остатки резерва на мероприятия в сфере национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Аналогичное право кабмину предоставляется и в части перераспределения до 10% бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм (между программами, структурными элементами и годами). Подобным правом он сможет постоянно пользоваться и при перераспределении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений (внутри капвложений, без выделения новых объектов).

Изменения по данным основаниям будут осуществляться по согласованию с комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Кроме того, начиная с 2022 года все доходы от акцизов на средние дистилляты предлагается зачислять в федеральный бюджет (сейчас 50% поступает в бюджет РФ, 50% — в региональные бюджеты). При этом субъектам РФ передается дополнительно 4% доходов от акцизов на алкогольную продукцию, производимую в РФ, с объемной долей этилового спирта свыше 9%. Сейчас 20% доходов от акцизов на такой алкоголь идет в федеральный бюджет, 80% – в бюджеты субъектов РФ.

Также 83% доходов от НДПИ на черные и цветные металлы, минеральные удобрения, от акциза на жидкую сталь, который предполагают ввести с 2022 года, предлагается зачислять в бюджет РФ, а 17% — в доходы региональных бюджетов. А доходы от НДПИ на коксующийся уголь будут распределены между федеральным и региональными бюджетами в пропорции 70% и 30% соответственно.