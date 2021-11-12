МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры России истребовали из чужого незаконного владения в пользу государства 95,72% обыкновенных именных акций АО "Башкирская содовая компания" (БСК). Суд отклонил первый в России иск о возврате биткоинов

Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Наталья Чучунова отклонила кассационную жалобу одного из ответчиков – АО "Башкирская химия" — просившего передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

"Доводы кассационной жалобы, которые были предметом рассмотрения судебных инстанций и получили надлежащую правовую оценку, не свидетельствуют о допущенных нарушениях норм материального и процессуального права, которые бы служили достаточным основанием … к отмене обжалуемых судебных актов", — говорится в определении.

Арбитражный суд Башкирии в декабре 2020 года истребовал более 947 тысяч акций БСК у "Башкирской химии", более 634 тысяч – у АО "Региональный фонд", более 4 тысяч – у ТД "Башкирская химия". Суд обязал реестродержателя АО "Реестр" списать акции со счетов ответчиков и зачислить их на счет Росимущества.

Суд в Уфе согласился с доводами Генпрокуратуры о том, что приватизация башкирских предприятий "Сода" и "Каустик", на базе которых потом была создана БСК, прошла в начале 1990-х годов с нарушением закона, в частности, без ведома ответственного за приватизацию федерального органа – Госкомимущества России. Как отметил суд, "ни при приватизации СПО "Сода", ни при приватизации СПО "Каустик" Госкомимущество России соответствующих решений не принимало". Решение затем поддержали Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Уральского округа. Суд отложил рассмотрение иска Росрыболовства к "дочке" "Норникеля"

БСК ранее привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Власти Башкирии дали горе статус особо охраняемой территории, а компания заявила, что продолжит разрабатывать гору Шахтау ниже грунтовых вод.

Президент России Владимир Путин в конце августа 2020 года раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре – проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовой промышленностью республики. Иск Генпрокуратуры об истребовании акций БСК поступил в башкирский арбитражный суд 31 августа 2020 года.