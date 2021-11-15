МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Следствие в Липецкой области возбудило дело о нарушении требований промбезопасности после возгорания на территории металлургического комбината, сообщается на сайте СК РФ. На территории НЛМК в Липецке произошел взрыв

Взрыв в одном из цехов металлургического комбината Липецка произошел в 21.14 мск воскресенья. В результате обрушилась кровля по всему периметру. В СК уточнили, что женщина-машинист питателя углеподготовительного цеха с ожогами более 50% тела была госпитализирована. При этом технологический процесс предприятия не нарушен.

"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.