МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил выдавать дольщикам жилищные сертификаты с индексируемой номинальной стоимостью для защиты их от инфляции. Прокуроры заставили выплатить 15 миллиардов рублей долгов по зарплатам

По его словам, меры, принятые совместно с региональными органами власти в 2021 году, способствовали разрешению ситуации по 387 проблемным объектам, восстановлению прав 35 тысяч пострадавших дольщиков — это 22% от общего числа обманутых.

"В то же время защита этой категории граждан осложняется продолжительностью процедур строительства и ростом цен на материалы. Одним из способов преодоления инфляционных явлений могло бы стать использование жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью", — отметил он в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Об этом мною доложено главе государства, соответствующие инициативы направлены в правительство. Вместе с тем, обращаюсь и к вам, уважаемые депутаты, с предложением рассмотреть вопрос о разработке законопроекта, предусматривающего внедрение порядка выдачи обманутым дольщикам таких сертификатов. Подробное обоснование мы готовы представить и подключиться к работе", — добавил Краснов.