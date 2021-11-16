МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ для защиты клиентов финансовых организаций от мошеннической "социальной инженерии" планирует дать возможность добровольно отказаться от получения услуг в удалённом формате, заявил первый замглавы департамента Банка России по информбезопасности Артем Сычев. Банк России проведет четвертый онлайн-зачет по финансовой грамотности

"Планы общие большие, есть несколько новаций, законодательных и нормативных. Первая из них, совсем вот буквально на подходе — внесли изменение в 683-е Положение Банка России, где обязали финансовые организации предоставлять своим клиентам сервис, который позволил бы им отказаться от предоставления услуг в дистанционной форме. Это очень важная история, поскольку позволяет снизить риски для клиента", — сказал он, выступая на открытой дискуссии Ассоциации российских банков.

Как пояснил Сычев, это позволит обеспечить дополнительную защиту клиентов от злоумышленников, использующих методы социальной инженерии.

Если клиенту для совершения операции придется пойти в офис банка и пообщаться с операционистом, он, как минимум, еще раз задумается о том, что он делает и зачем, и шансы сохранить деньги от кражи повышаются, добавил он.

"Второе новшество — мы ведем работу по тому, чтобы наладить оперативное взаимодействие с правоохранительными органами по обмену информацией о тех лицах, которые участвуют в выводе похищаемых денег. Это, на наш взгляд, крайне важная история, которая способствует, прежде всего, раскрытию преступлений и поможет правоохране существенно сократить сроки расследования", — заключил он.