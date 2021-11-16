МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Злоумышленники в сети всё чаще притворяются представителями крупных российских банков, якобы предлагая возможность инвестиций в ценные бумаги, следует из сообщения "Лаборатория Касперского". Банк России даст новую возможность для защиты от мошенников

"Эксперты "Лаборатории Касперского" изучили популярную мошенническую схему, в которой злоумышленники мимикрируют под инвестиционные проекты крупных российских банков. Они распространяют "фейковые" ресурсы, на которых предлагают получить доступ к платформе для инвестиций в акции различных компаний", — говорится в сообщении.

Эксперты компании отмечают, что существуют разные варианты подобных ресурсов — например, злоумышленники уверяют жертв, что можно зарабатывать до 50% годовых, заманивают прямым доступом на рынки США и РФ или предлагают услуги консультанта для оформления первой сделки.

Для того чтобы получить доступ к такой инвестиционной платформе, пользователь проходит тест, отвечая на вопросы о своих сбережениях и наличии финансовых обязательств. После этого якобы для дальнейшей связи человека просят ввести личные данные (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты) — скорее всего, таким образом злоумышленники собирают личные данные для продажи или использования в других схемах, считают в компании.

Позже жертве могут позвонить с предложением открыть инвестиционный счет, но в ходе разговора убедить перевести средства злоумышленникам, предупреждают в Kaspersky.

Для того чтобы не пострадать от рук преступников, эксперты "Лаборатории" советуют не переходить по сомнительным ссылкам из почты или мессенджеров, помнить, что слишком заманчивые предложения в сети, скорее всего, обман, использовать защитное решение, которое не позволит перейти на фишинговый сайт, а также, при желании принять участие в той или иной акции, всегда проверять ее подлинность на официальном сайте компании.