МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российские суды в 2021 году на основании переданных Банком России материалов вынесли три уголовных приговора за манипулирование, сказал на конференции ЦБ "Противодействие инсайду и манипулированию: в поисках новой парадигмы" директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Банк России даст новую возможность для защиты от мошенников

"Уже сейчас, например, по делам, которые были Банком России переданы в правоохранительные органы по манипулированию, есть определенный тренд, когда правоохранительные органы все более эффективно применяют эти материалы. За 2021 год есть уже три уголовных приговора. Буквально на прошлой неделе был крайний из них, причем группе лиц за манипулирование валютой", — рассказал он.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ, последний приговор касается бывшего сотрудника одного из крупнейших банков и его соучастника.

Как указано на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве, следствием и судом установлено, что мужчина, являясь уполномоченным лицом на осуществление от имени банка конверсионных операций, при посредничестве своего знакомого в период с апреля по июнь 2018 года в нарушение действующего законодательства совершал на анонимных биржевых торгах сделки с одним контрагентом по предварительному соглашению, приведшие к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами, что является манипулированием рынком.

"В результате совершения более 50 операций по указанной схеме извлечен излишний доход в размере свыше 49 миллионов рублей. Приговором суда мужчины признаны виновными, и им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 300 тысяч рублей", — сообщается там же.

"Важно уметь применять уже тот инструментарий, который уже есть сейчас у Банка России. Важно не действовать наотмашь и не бить вокруг себя гвозди, когда в руках у тебя такой молот – "Закон об инсайде и манипулировании". Тем не менее, потихоньку начинает правоприменение разворачиваться достаточно эффективно. Мы, естественно, не гоним на всех порах по этому закону. Мы понимаем, что… участники рынка должны этому закону доверять", — сказал в ходе конференции Лях.