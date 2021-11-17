МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы признал законным назначение Twitter штрафов на 5 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Названы штрафы Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok в 2021 году

"Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка №422 Таганского района г. Москвы от 16 сентября, которыми Twitter Inc признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и которыми на Twitter Inc наложены административные штрафы в размере 4 миллиона и 1 миллион рублей", — рассказал собеседник агентства.

Российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 миллионов рублей, сообщал Роскомнадзор в начале ноября.