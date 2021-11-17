Россия подписала конвенцию о признании решений иностранных судов по торговым делам
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россия подписала конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ.
"Семнадцатого ноября в Нидерландах состоялась церемония подписания российской стороной конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам, принятой в рамках Гаагской конференции по международному частному праву", — говорится в сообщении.
Конвенцию подписал министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Он отметил, что конвенция является стимулом придерживаться международно-правовых стандартов правосудия. Документ устанавливает четкие и прозрачные правила для трансграничного признания решений иностранных судов. Это позволит частным лицам, гражданам, малому и среднему бизнесу более эффективно отстаивать свои нарушенные права в иностранных юрисдикциях.
Чуйченко также выразил надежду, что за подписанием конвенции последует присоединение России к другим важным правовым механизмам, разработанным Гаагской конференцией по международному частному праву.
Гаагская конференция по международному частному праву была впервые созвана 12 сентября 1893 года. В настоящее время основной ее целью является постепенная унификация норм международного частного права.
https://1prime.ru/legal/20211117/835242603.html