МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россия подписала конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ. Суд в Германии отклонил иск экологов к "Северному потоку - 2"

"Семнадцатого ноября в Нидерландах состоялась церемония подписания российской стороной конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам, принятой в рамках Гаагской конференции по международному частному праву", — говорится в сообщении.

Конвенцию подписал министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Он отметил, что конвенция является стимулом придерживаться международно-правовых стандартов правосудия. Документ устанавливает четкие и прозрачные правила для трансграничного признания решений иностранных судов. Это позволит частным лицам, гражданам, малому и среднему бизнесу более эффективно отстаивать свои нарушенные права в иностранных юрисдикциях.

Чуйченко также выразил надежду, что за подписанием конвенции последует присоединение России к другим важным правовым механизмам, разработанным Гаагской конференцией по международному частному праву.

Гаагская конференция по международному частному праву была впервые созвана 12 сентября 1893 года. В настоящее время основной ее целью является постепенная унификация норм международного частного права.