МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении компании "Открытие Холдинг", головной структуры финансовой группы "Открытие" и бывшего основного акционера банка "Открытие", говорится в картотеке арбитражных дел. Суд взыскал 14,3 миллиарда рублей в пользу ВЭБа

"Введение наблюдения", — говорится в карточке дела. Подробности пока не сообщаются.

Таким образом, суд признал обоснованным заявление "Открытие Холдинга" о собственном банкротстве, поступившее в суд еще 5 марта 2020 года. В заявлении о банкротстве "Открытие Холдинг" на тот момент оценивал свою общую задолженность в 569 миллиардов рублей.

Рассмотрение дела о банкротстве "Открытие Холдинга" ранее неоднократно откладывалось из-за несогласия банка "Траст", основного кредитора должника, с очередностью рассмотрения заявлений о банкротстве. Коллизия возникла из-за того, что два обращения — и "Открытие Холдинга", и "Траста" — поступили в суд через электронный сервис подачи документов одномоментно — в 00 часов 00 минут 5 марта 2020 года.

Слушающий дело о банкротстве судья арбитражного суда Москвы Валерий Марасанов решил рассматривать первым заявление самого должника, поскольку именно оно было зарегистрировано автоматической системой первым. "Траст" обжаловал такой выбор судьи, но Девятый арбитражный апелляционный суд оставил его в силе.

Точку в споре поставил Верховный суд РФ, который в октябре поддержал нижестоящие инстанции, отдавшие приоритет "Открытие Холдингу". В определении ВС РФ говорится, что "вопрос об очередности заявлений влияет, прежде всего, на наличие права предлагать кандидатуру арбитражного управляющего". Вместе с тем, отметила судья Ирина Букина, суд первой инстанции осуществил выбор саморегулируемых организаций случайным образом и направил им запросы на представление кандидатур арбитражных управляющих. При этом случайный выбор саморегулируемой организации, говорится в определении ВС РФ, "является наиболее оптимальным вариантом поиска управляющего для всех спорных ситуаций".

До начала санации банка "ФК Открытие" в августе 2017 года "Открытие Холдингу" принадлежало 66,4% кредитной организации. Бенефициарами "Открытие Холдинга" на тот момент были один из основателей банка "Открытие" Вадим Беляев, группа "ИФД Капиталъ" Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Александра Несиса, а также президент банка "Открытие" Рубен Аганбегян и предприниматель Александр Мамут.