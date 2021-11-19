ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя — ПРАЙМ. Корпорация "ВСМПО-Ависма" обжалует решение суда о взыскании с компании почти 652 миллионов рублей за загрязнение почвы, сообщили РИА Новости в компании. Росприроднадзор взыскал с "ВСМПО-Ависма" 651 миллион рублей

Ранее в пятницу Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу о взыскании с корпорации "ВСМПО-Ависма" 651,6 миллиона рублей за загрязнение почвы.

"Корпорация не согласна с решением суда и будет обжаловать его в апелляционном суде. "ВСМПО-Ависма" строго соблюдает требования законодательства в области охраны окружающей среды", – сказали в корпорации.

Участок, на котором ведомство обнаружило загрязнение, принадлежит на праве бессрочного пользования Нижнетагильскому лесничеству министерства обороны РФ, филиалу федерального государственного казенного учреждения "Управление лесного хозяйства и природопользования" Минобороны. Лесничество было привлечено к делу третьим лицом.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана с полным технологическим циклом. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком.