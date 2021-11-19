МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка 345 Хорошевского района столицы оштрафовал Mail.ru на 3 миллиона рублей за неудаление запрещённого контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского суда Москвы. Московский суд утвердил два штрафа Twitter

"Постановлением мирового судьи судебного участка 345 Хорошевского района Москвы ООО "Мэйл. Ру" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 рублей", — сказала собеседница агентства.

В марте суд постановил взыскать с Mail.ru Group два штрафа на общую сумму 4 миллиона рублей за неудаление опасного контента из "Одноклассников".