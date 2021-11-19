МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Соцсеть "Одноклассники", принадлежащая компании VK (до ребрендинга — Mail.ru Group), планирует обжаловать решение суда о назначении штрафа за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Суд оштрафовал Mail.ru на три миллиона рублей

"Мы видим, что под требования регуляторов попадает все больше контента от групп и профилей в соцсети. "Одноклассники" соблюдают законодательство и рассматривают все корректные обращения от государственных органов, но при этом мы ориентируемся на интересы пользователей в свободном потреблении информации. Решение суда мы планируем обжаловать", — заявили в соцсети.

Ранее в пятницу мировой судья в Москве оштрафовал "Мэйл.ру" на 3 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента — по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ.

Это не первый такой штраф для компании — в марте суд постановил взыскать с нее два штрафа на общую сумму 4 миллиона рублей за неудаление опасного контента из "Одноклассников".