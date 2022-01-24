МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Высокий суд Лондона позволил создателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обжаловать решение о его экстрадиции в США, сообщает портал WikiLeaks.

"Джулиан Ассанж выиграл по своему ходатайству об апелляции в Высоком суде", — говорится в публикации WikiLeaks в Twitter.

Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 удовлетворил апелляцию властей США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые Вашингтон предоставил Великобритании. Слушание ограничилось вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона права в суждениях, что журналист может покончить с собой в случае его экстрадиции в США. Суд одобрил апелляцию США и постановил, что дело должно быть рассмотрено в Вестминстерском магистратском суде с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который вынесет решение, возможна ли экстрадиция Ассанжа в США. Сам Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение.