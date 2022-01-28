МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Мошенники увеличили число фейковых ресурсов, якобы с программами, обучающими быстро зарабатывать в интернете или на фондовом рынке, сообщила пресс-служба ВТБ. Мошенники придумали способ украсть все деньги с карты

"Специалисты ВТБ фиксируют рост числа фейковых ресурсов по обучающим программам для быстрого заработка в интернете или на фондовом рынке", — говорится в сообщении.

Чтобы мотивировать клиента как можно скорее перевести средства, владельцы страниц обещают значительные скидки или персональные консультации при условии срочной оплаты, отметили в кредитной организации.

"Новая волна пандемии, в ходе которой компании переводят на удаленку до 50-70% персонала, стала драйвером многочисленных фейковых предложений с онлайн-услугами. Их владельцы стремятся учесть желание клиентов получить различные услуги удаленно или найти источники дополнительного дохода", — пояснили в ВТБ.

Банк напоминает, что следует пользоваться только проверенными сайтами, чтобы не скомпрометировать данные карты, а также проверять ссылку, прежде чем перейти по ней. Ссылку можно проверить на фишинг с помощью антивирусных программ.