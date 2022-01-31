МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на агрегатор отелей Booking.com B.V. оборотного штрафа в размере более 1,3 миллиарда рублей за навязывание отелям условия о так называемом паритете цен. Суд рассмотрит спор о запрете на продажу смартфонов с Samsung Рау позднее

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу нидерландской компании на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. ФАС ранее отмечала, что для гостиниц условие о паритете означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж – агрегаторах, поисковиках, турагентствах, на собственных сайтах – ниже, чем на агрегаторе Booking.com.

Арбитражный суд Москвы в ноябре отклонил заявление Booking.com, которая просила отменить или изменить постановление ФАС от 27 августа 2021 года, снизив размер штрафа. По мнению Booking.com, правомерный размер штрафа мог бы составлять 150 миллионов рублей.

По словам представителя Booking.com, при определении суммы штрафа ФАС учитывала общемировую выручку компании, применив диапазон оборотного штрафа от 1% до 15% (в данном деле – 11,5%), а не от 0,3% до 3%, как должна была. Кроме того, отметил заявитель, ведомство не учло смягчающие обстоятельства, в частности, сотрудничество компании с ФАС и представление всей информации. Заявитель также подчеркнул, что своими действиями компания не причинила никому убытков и не извлекла за их счет для себя никакой выгоды. Суд отказался запретить продажу смартфонов Samsung

Представитель ФАС в свою очередь заявил, что информацию компания представляла по запросам службы, что не может быть признано содействием антимонопольному разбирательству. Юрист также отметил, что до вынесения оспариваемого постановления Booking.com проигнорировал два предупреждения ФАС. Также, по словам ответчика, штраф был рассчитан исходя из выручки только на российском рынке, где произошло правонарушение, при этом диапазон от 1% до 15% выбран правомерно. Первая инстанция согласилась с доводами ответчика.

ФАС России 15 декабря сообщила, что Booking.com выполнила предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство, отказавшись от "паритета цен" в договорах с местами размещения. Однако служба отметила, что это не освобождает компанию от выплаты назначенного ей штрафа.