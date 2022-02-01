МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Основные NFT-маркетплейсы должны регулироваться законом "о приземлении", это необходимо для защиты прав российских владельцев дорогостоящих NFT, заявид зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. "Золотая корона" не будет проводить платежи по операциям с криптовалютами

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Они используются для приобретения цифровых объектов и представляют собой уникальные цифровые сертификаты, которые хранятся в блокчейне и дают эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые подобные цифровые товары.

"Я считаю, что как и в случае с криптовалютными биржами, крупнейшие NFT-маркетплейсы должны попасть под действие закона "о приземлении" – только так государство сможет защитить права российских владельцев дорогостоящих NFT в случае возникновения спорных ситуаций", — пояснил депутат в своем Telegram-канале.

По его мнению, на данный момент понятие NFT не имеет определения в российской правовой системе, термин "токен" отмечается в законе о цифровых финансовых активах, но его описание даже формально не соответствует тем NFT, которые сейчас можно приобрести в маркетплейсах. "В то же время, по мнению многих юристов, ни ценными бумагами, ни цифровой валютой невзаимозаменяемые токены тоже не назвать нельзя. По сути, их определение ближе к "цифровым сертификатам на право собственности", — пояснил парламентарий.

Горелкин подчеркнул, что российского законодательство нуждается в улучшении и выработке четких определений. По его словам, на данный момент статус NFT определяется исключительно правилами выпускающих их площадок.

Ранее Банк России опубликовал доклад, в котором предложил запретить майнинг криптовалют на территории страны, а также использование инфраструктуры отечественного финансового рынка для любых операций с ними и вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. В то же время вице-премьер Дмитрий Чернышенко согласовал дорожную карту для крипторынка, предусматривающую их регулирование, а не запрет и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. Чернышенко также поручил включить в документ мероприятия по регулированию выпуска криптовалют (майнинга).