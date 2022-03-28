Адвокат Саунин: если размер долга по алиментам достигнет стоимости квартиры, жилье может быть изъято
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Задолженность по алиментам в 3 тысячи рублей грозит неплательщику арестом квартиры, а если размер долга достигнет ее стоимости, то жилье может быть изъято, рассказал РИА Недвижимость адвокат Андрей Саунин.
"Неуплата алиментов приносит неплательщику много проблем: он может быть привлечен к обязательным работам, аресту или штрафу, а то и вовсе к уголовной ответственности. Если долг накапливается в размере более 10 тысяч рублей, то должника могут лишить водительских прав и ограничить выезд за границу", — перечислил он.
Одна из административных мер для неплательщиков — арест имущества, который может быть наложен фактически уже при долге в 3 тысячи рублей. Такая мера не предполагает выселение жильцов, а лишь запрет на регистрационные действия: должник продолжает жить в квартире, но, к примеру, продать ее не сможет.
"При значительных долгах по алиментам, при соразмерности долга стоимости имущества, жилье и вовсе изымается и продается с торгов, чтобы закрыть долг. В целом это распространенная практика", — сказал Саунин, добавив, что если должник владеет долей в квартире, то арест накладывается только на эту часть недвижимого имущества.
При этом может быть изъято даже единственное жилье, принадлежащее должнику по алиментам, если оно куплено в ипотеку. "В том случае, если оно явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности должника и членов его семьи в жилище, то может быть изъято, а проживающие выселены", — рассказал адвокат.
Правда выселяемые из квартиры жильцы имеют право при наличии уважительной причины обратиться в суд и попросить отсрочки исполнения решения. Основанием для этого может стать, например, тяжелое имущественное положение, уточнил Саунин.
Что касается изъятия единственного неипотечного жилья, то в 2021 году был прецедент, когда у физического лица-банкрота по решению суда за долги изъяли роскошную квартиру, предоставив более скромное жилье.
Но суды, как правило, не принимают подобных решений. "Хотя каждый такой случай рассматривается индивидуально, и теоретически суд может и разрешить (изъять единственное жилье – ред.)", — констатировал адвокат.
https://1prime.ru/legal/20220328/836519782.html