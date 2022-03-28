МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Задолженность по алиментам в 3 тысячи рублей грозит неплательщику арестом квартиры, а если размер долга достигнет ее стоимости, то жилье может быть изъято, рассказал РИА Недвижимость адвокат Андрей Саунин. Адвокат рассказал, как могут проверять вашу личную переписку

"Неуплата алиментов приносит неплательщику много проблем: он может быть привлечен к обязательным работам, аресту или штрафу, а то и вовсе к уголовной ответственности. Если долг накапливается в размере более 10 тысяч рублей, то должника могут лишить водительских прав и ограничить выезд за границу", — перечислил он.

Одна из административных мер для неплательщиков — арест имущества, который может быть наложен фактически уже при долге в 3 тысячи рублей. Такая мера не предполагает выселение жильцов, а лишь запрет на регистрационные действия: должник продолжает жить в квартире, но, к примеру, продать ее не сможет.

"При значительных долгах по алиментам, при соразмерности долга стоимости имущества, жилье и вовсе изымается и продается с торгов, чтобы закрыть долг. В целом это распространенная практика", — сказал Саунин, добавив, что если должник владеет долей в квартире, то арест накладывается только на эту часть недвижимого имущества.

При этом может быть изъято даже единственное жилье, принадлежащее должнику по алиментам, если оно куплено в ипотеку. "В том случае, если оно явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности должника и членов его семьи в жилище, то может быть изъято, а проживающие выселены", — рассказал адвокат.

Правда выселяемые из квартиры жильцы имеют право при наличии уважительной причины обратиться в суд и попросить отсрочки исполнения решения. Основанием для этого может стать, например, тяжелое имущественное положение, уточнил Саунин.

Что касается изъятия единственного неипотечного жилья, то в 2021 году был прецедент, когда у физического лица-банкрота по решению суда за долги изъяли роскошную квартиру, предоставив более скромное жилье.

Но суды, как правило, не принимают подобных решений. "Хотя каждый такой случай рассматривается индивидуально, и теоретически суд может и разрешить (изъять единственное жилье – ред.)", — констатировал адвокат.