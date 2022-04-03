МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. За исполнение антироссийских санкций недружественных государства на территории РФ будет грозить уголовное наказание. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс внесут в Государственную думу в понедельник, рассказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. В Польше признали, что санкции против России не работают

Он уточнил, что сенаторы завершили совместную работу с депутатами Думы и внесут поправки в нижнюю палату парламента уже в 5 апреля. "Рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой", — написал Клишас в Telegram.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.