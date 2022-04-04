МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Согласно государственным нормативам, управляющие компании (УК) должны незамедлительно реагировать на аварийные ситуации в жилых домах — короткие замыкания, засоры, отключение коммунальных ресурсов, рассказал РИА Недвижимость руководитель дирекции по эксплуатации в московском регионе девелопера "Самолет" Алексей Ахинько. Минстрой опроверг ускоренный рост тарифов ЖКХ

"Именно такие ситуации являются самыми неотложными с точки зрения устранения замечаний", — отметил он, добавив, что также незамедлительно должны решаться проблемы с отслоением штукатурки на потолке или верхней части стены и лепнины из-за риска обрушения.

Ахинько добавил, что в течение получаса с момента заявки должны быть локализованы аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения.

Одной из самых распространенных проблем в жилых домах, по наблюдениям эксперта, сегодня является засор канализации, на его устранение коммунальщикам дается два часа.

Не более чем за два-три часа отрабатываются заявки при повреждении кабеля, питающего дом, а также при неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий.

При неисправности лифтов и мусоропроводов на устранение проблем управляющей компании дается больше времени — они должны решить их в течение суток. А вот перегоревшую лампочку в подъезде и вовсе могут менять до семи дней.