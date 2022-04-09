МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект федерального закона, направленного на создание механизма, регулирующего проблему с "потерянными" акционерами, сообщается на сайте кабмина.

"Решения, принятые на заседании правительства 8 апреля 2022 года: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и статью 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект позволит урегулировать проблему "потерянных" акционеров, обеспечить возможность беспрепятственного принятия важных корпоративных решений, осуществления нормальной хозяйственной деятельности и полноценного участия акционерного общества в гражданском обороте.