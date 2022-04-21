МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Власти России нашли способ вернуть музыку и фильмы из недружественных стран после ухода или приостановке деятельности ряда западных компаний. Сейчас в стране готовится законопроект, который позволит сохранить контент через принудительную лицензию, пишут "Ведомости" со ссылкой на знакомые с процессом источники. Nemiroff отозвал лицензию на производство алкоголя в России

На сегодняшний день соответствующий механизм отражен в Гражданском кодексе, но он распространяется лишь на патенты. Так, статья 1362 предусматривает возможность получения принудительной лицензии через суд.

Как свидетельствуют источники "Ведомостей", нововведения предполагают распространение действия такой лицензии на другие объекты интеллектуальной собственности, и ее получение не займет продолжительное время.