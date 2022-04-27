МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российские ветеринары из-за особенностей законодательства вынуждены регулярно применять медицинские препараты, предназначенные для людей, чтобы лечить животных от тяжелых кардиологических, онкологических заболеваний, рассказали РИА Новости в Национальной ветеринарной палате. Россельхознадзор не фиксирует перебоев в импорте кормов для животных

"Человеческие препараты реально могут лечить заболевания и у животных. Однако законно мы не можем применять эти препараты, потому что в российском законодательстве это прямо запрещено. Все ветеринары страны вынужденно нарушают этот закон и назначают некоторые человеческие препараты офф-лейбл для спасения животных", — рассказала РИА Новости гендиректор компании Vet Union, являющейся членом ветпалаты, Ольга Овсянникова.

Она добавила, что в настоящее время в ветеринарной медицине лечат весь спектр заболеваний у животных, процесс которых зачастую сопоставим с лечением человека. "Например, по профилям кардиологии, нефрологии, стоматологии, онкологии, неврологии, ортопедии и других. Такой широкий перечень заболеваний у животных создает острую потребность в соответствующем медикаментозном сопровождении", — пояснила эксперт.

"Мы, представители Национальной ветеринарной палаты, предлагаем каскадный метод применения лекарственных средств в ветеринарии — в России, как и везде в мире, есть реестры лекарственных препаратов: медицинский реестр для лечения людей и ветеринарный — для лечения животных. Проблема в том, что фармкомпании не регистрируют медицинские препараты для ветеринарного применения, потому что этот рынок намного меньше", — рассказала Овсянникова.

Она добавила, что "на практике ветеринарные врачи вынужденно используют препараты из реестра медицинских, поскольку зарегистрированных ветеринарных препаратов очень мало – 2 тысячи наименований против 18 тысяч в реестре медицинских препаратов".

"При этом 75% препаратов в ветеринарном реестре относятся к лечению сельскохозяйственных животных и не подходят для лечения животных-компаньонов – собак, кошек и других домашних питомцев. Большинство заболеваний животных-компаньонов в настоящее время невозможно вылечить, если использовать только ветеринарные препараты из соответствующего реестра", — заключила ветеринар.