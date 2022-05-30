МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российские пользователи Sony PlayStation подали коллективный иск в суд на Sony Interactive Entertainment и потребовали компенсацию в размере 280 миллионов рублей, сообщает в понедельник газета "Ведомости". Чистая прибыль Sony сократилась в прошедшем финансовом году

"Хорошевский районный суд Москвы 25 мая зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и к московскому офису Sony в связи с ограничением доступа пользователей к системе PlayStation Store… 28 истцов просят предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность приобретать программное обеспечение, в том числе игры, а также компенсировать моральный вред – 280 миллионов рублей на всех обратившихся", — пишет газета со ссылкой на исковое заявление.

Ранее 10 марта Sony в свете событий на Украине приостановила деятельность в России. Ограничения коснулись импорта приставок PlayStation и работы магазина PlayStation Store. Отмечается, что истцами являются пользователи системы Sony PlayStation.

Отмечается, что, по словам юриста, "подобный односторонний отказ Sony от оказания услуг не допускается их же правилами, что грубо нарушает права пользователей игровых приставок и сервисов Sony". Также, по мнению истцов, законом о защите прав потребителей не предусмотрен отказ в предоставлении услуг в связи с действиями государства на территории какой-либо страны.

"Моральный вред в 10 миллионов рублей из-за прекращения доступа к сервисам Sony PlayStation для каждого из истцов объясняется в том числе высокой стоимостью приставки – от 119 000 рублей для Sony PlayStation 5", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Sony Interactive Entertainment Europe Limited за 2020 год заработала около 25 миллиардов долларов, а потому истцы считают заявленные финансовые требования соразмерными.