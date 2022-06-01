МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Следственный комитет выступает за разработку нового порядка регистрации в соцсетях, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, заявила в интервью РИА Новости зампредседателя СК РФ Елена Леоненко. Эксперт предсказал России китайский сценарий развития соцсетей

"На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента. Поэтому мы считаем, что данный вопрос требует обсуждения и новых подходов", — сказала Леоненко.

Она добавила, что пока важными остаются качественный мониторинг в интернете, соцсетях, мессенджерах и других ресурсах запрещенной информации и ее блокировка.

Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.