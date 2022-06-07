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В Страсбурге назвали сумму долга России по решениям ЕСПЧ
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Россия гражданам порядка 74 миллионов евро справедливой компенсации по решениям ЕСПЧ без учета рекордных 1,9 миллиарда евро в пользу бывших акционеров ЮКОС, передает "Коммерсант"... ПРАЙМ, 07.06.2022
новости, финансы, экономика, право, общество , еспч, россия, задолженность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Россия гражданам порядка 74 миллионов евро справедливой компенсации по решениям ЕСПЧ без учета рекордных 1,9 миллиарда евро в пользу бывших акционеров ЮКОС, передает "Коммерсант" со ссылкой на пришедшее накануне "развода" России с ЕСПЧ сообщение из Страсбурга.
Согласно информации Совета Европы, с момента присоединения России к Европейской конвенции по правам человека ЕСПЧ передал на рассмотрение в Комитет министров 3395 российских дел.
Без учета дела ЮКОСа общая сумма, которую ЕСПЧ присудил заявителям против России, составила 148 миллионов евро. На текущий момент из них уже выплачены 74 миллиона евро.