МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Россия гражданам порядка 74 миллионов евро справедливой компенсации по решениям ЕСПЧ без учета рекордных 1,9 миллиарда евро в пользу бывших акционеров ЮКОС, передает "Коммерсант" со ссылкой на пришедшее накануне "развода" России с ЕСПЧ сообщение из Страсбурга. Евросоюз сожалеет, что россияне больше не смогут обращаться в ЕСПЧ

Согласно информации Совета Европы, с момента присоединения России к Европейской конвенции по правам человека ЕСПЧ передал на рассмотрение в Комитет министров 3395 российских дел.

Без учета дела ЮКОСа общая сумма, которую ЕСПЧ присудил заявителям против России, составила 148 миллионов евро. На текущий момент из них уже выплачены 74 миллиона евро.