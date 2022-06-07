МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который сохранит порог доминирования торгующих продуктами сетей в регионах в 25% и, тем самым, позволит его превышение до конца 2022 года, приобретая дополнительные торговые площади, в том числе у ушедших из России иностранных компаний. В Госдуме хотят ввести скидки на услуги ЖКХ при отключении горячей воды

Сейчас торговая сеть, осуществляющая розничную торговлю продовольственными товарами, на долю которой приходится более 25% рынка в границах субъекта РФ, муниципального района, городского округа не вправе приобретать или арендовать на соответствующей территории дополнительную торговую площадь по любым основаниям.

Профильный комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям предлагал сначала принять поправку, которая повышала эту предельную долю торговых сетей в регионах до 35% и содержала ряд других норм. Однако на заседании Госдумы было принято решение ее отклонить, а взамен принять альтернативную, которая содержала те же нормы, кроме повышения порога доминирования.

В то же время, как и планировалось, была принята ранее поддержанная комитетом поправка, которая разрешает не применять ограничение в 25% к сделкам торговых сетей по приобретению или аренде по любым основаниям (в том числе в результате приобретения голосующих акций (долей) в уставном капитале хозобщества) дополнительной площади торговых объектов, которые будут совершены с 15 июня по 31 декабря 2022 года.

Но это касается лишь сделок с юрлицами, отвечающими одновременно ряду условий: юрлицо подконтрольно иностранному юрлицу на дату совершения сделки, а основания для признания его подконтрольным возникли до 15 июня текущего года; юрлицо является торговой сетью, осуществлявшей розничную торговлю продовольственными товарами, которая прекратила свою деятельность в РФ или заявила о ее прекращении.

Признаки подконтрольности аналогичны тем, что применяются в отношении хозобществ, имеющих стратегическое значение: доля в капитале свыше 50%, возможность влиять на решения, назначать руководителя и половину совета директоров и прочие.

Соответствующие поправки были поддержаны Госдумой во вторник при рассмотрении во втором чтении законопроекта, допускающего создание приютов для животных на основе соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве. Закон должен вступить в силу с 15 июня 2022 года.