МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, упрощающий требования к заключению офсетных контрактов (контрактов со встречными инвестиционными обязательствами), в том числе в 10 раз снижающий минимальный объем инвестиций для их заключения. В Госдуме придумали способ исключить страны Балтии из НАТО

Согласно законопроекту, минимальный объем инвестиций для заключения такого контракта понижается до 100 миллионов рублей. Также предусматривается возможность проведения совместных межрегиональных закупок для заключения офсетных контрактов — один инвестор сможет заключить такой контракт сразу с несколькими субъектами России. При этом минимальный размер инвестиций для совместных офсетных контрактов предлагается установить на уровне 400 миллионов рублей, а для ближайших двух лет — 100 миллионов.

Кроме того, закон позволит компаниям строить новое предприятие в одном регионе, а заключать договор о гарантийной покупке в другом. Такие соглашения гарантируют инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в рамках госзакупок, рынок сбыта на определенный период, что позволяет предпринимателям точнее просчитать риски и оптимизировать затраты, пояснял председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.