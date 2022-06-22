МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрили закон, позволяющий защитить лиц, ввозящих в Россию товар путем параллельного импорта от уголовной и административной ответственности.
Отмечается, что в отношении продукции, ввозимой в Россию в рамках параллельного импорта, не применяются положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на РИД и средства индивидуализации. Это снимает с импортеров гражданскую ответственность.
Однако для защиты прав на товар могут применяться меры уголовной и административной ответственности. В целях решения этой проблемы законом предлагается установить, что не является нарушением использование РИД, выраженных в товарах из утвержденного правительством перечня, и средств индивидуализации таких товаров.
По словам первого замглавы Минэкономразвития России Ильи Торосова, это решение поспособствует защите лиц, ввозящих товар без согласия правообладателей от уголовной и административной ответственности.
https://1prime.ru/legal/20220622/837255966.html
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