МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Действие материнского капитала могут расширить на покупку земли, проект соответствующего закона уже разработан и готовится к внесению в Госдуму, сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Общероссийский народный фронт" (ОНФ). Москва выделит 37 гектаров земли под новые проекты

"В число способов использования материнского капитала необходимо включить возможность покупки земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Соответствующие поправки в закон подготовили эксперты ОНФ", — сообщают "Известия".

По данным издания, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что в большинстве своем маткапитал используется для покупки квартиры или строительства жилого дома. Однако, те семьи, у которых нет земельного участка, оказываются в затруднительном положении — купить участок на деньги с маткапитала нельзя по закону, а построить дом не на чем.

"В ОНФ предлагают позволить семьям с детьми направлять не более половины маткапитала на приобретение земельного участка. Оставшиеся деньги граждане могут использовать по своему усмотрению", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что, согласно законопроекту, оставшаяся часть средств может быть выдана в течение полугода с даты приобретения участка на строительство на нем жилого дома.