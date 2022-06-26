МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Вопросы, связанные с алиментными обязательствами, являются весьма актуальными. Известно, что удержание денежных средств на содержание несовершеннолетних детей производится со всех видов дохода. Однако в статье 101 Закона "Об исполнительном производстве" содержится внушительный перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание, а значит, не могут быть удержаны и алименты. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Россиянам рассказали, можно ли взять два отпуска сразу

По его словам, такое возможно, если у человека, который выплачивает алименты, "произошло что-то чрезвычайное, в связи с чем он получил доход".

"Например, ему были выплачены некоторые суммы в связи с увечьем, ранением, контузией, полученными при исполнении служебных обязанностей", — поясняет адвокат. Также не удерживаются алименты и с сумм единовременной материальной помощи в связи со стихийным бедствием, в связи с террористическим актом, в связи со смертью члена семьи, с социального пособия на погребение.

Другая группа выплат, которые не повлекут удержание алиментов, не связана с тяжелыми обстоятельствами, продолжает юрист. Это группа доходов, полученных на содержание других детей. К ней относятся средства материнского капитала, некоторые пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, а также денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка или заключением брака, рассказывает эксперт.

К третьей группе относятся строго определенные законом так называемые "компенсационные" выплаты: ежемесячные или ежегодные выплаты, начисляемые отдельным категориям граждан (компенсация проезда, приобретения лекарств и другое), суммы компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно или выплаты в связи со служебной командировкой, а также переводом на работу в другую местность.

"Пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, а также денежные выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в рамках государственной социальной помощи — все это также доход, с которого алименты не удерживаются", — отмечает Миронов.

Он также отмечает, что споры в данной области права в российских судах являются трудноразрешимыми и "требуют тщательного изучения в каждом отдельном случае". Если такой случай наступил, специалист советует не спешить делать самостоятельные выводы и постараться получить консультацию у юриста, специализирующегося на подобных вопросах.