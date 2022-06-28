Путин упростил получение вида на жительство в России IT-специалистам
Путин подписал указ об упрощенном получении вида на жительство в России IT-специалистами
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий зарубежным IT-специалистам и их семьям право получения вида на жительство в России в упрощенном порядке.
Как уточняли в правительстве России, для иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и членов их семей закон предусматривает возможность получения вида на жительство в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
https://1prime.ru/legal/20220628/837318525.html
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