МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий зарубежным IT-специалистам и их семьям право получения вида на жительство в России в упрощенном порядке. Путин продлил действие сниженных ставок налога на прибыль в регионах

Как уточняли в правительстве России, для иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и членов их семей закон предусматривает возможность получения вида на жительство в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.