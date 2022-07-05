МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий введение оборотных штрафов для иностранных IT-гигантов за неисполнение норм закона "о приземлении". В Госдуме хотят ограничить объем вывоза красной икры с Камчатки на самолете

Согласно тексту законопроекта, осуществление деятельности владельцами крупных информационных ресурсов на территории РФ без размещения на его информационном ресурсе электронной формы обратной связи, без регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора, без создания филиала, открытия представительства или учреждения российского юридического лица влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, на должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, на юридических лиц — от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки.

При этом за повторное нарушение предусматривается административный штраф на граждан в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, на должностных лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, на юридических лиц — от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки. Также за неисполнение обязанности установить программу для электронных вычислительных машин для определения количества российских пользователей интернет-ресурса размер административного штрафа будет составлять до 1 миллиона рублей.

Кроме того, законопроект предлагает ввести ответственность операторов поисковых систем, провайдеров хостинга, рекламодателей и распространителей рекламы за неисполнение обязанностей, предусмотренных законом "о приземлении", в рамках механизма реализации мер понуждения. Так, за неисполнение обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений об информационном ресурсе компании, не исполняющие закон, будут подвергаться административному штрафу до 5 миллионов рублей.

В случае непредставления или несвоевременного представления провайдером хостинга данных, позволяющих идентифицировать владельца информационного ресурса иностранного лица, на него будет налагаться административный штраф до 300 тысяч рублей. Рекламодатели за распространение рекламы на информационном ресурсе компании, которая не исполняет закон "о приземлении", будут наказываться административным штрафом до 3 миллионов рублей.