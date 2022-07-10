МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Совет Думы соберется 11 июля и рассмотрит возможность проведения внеочередного заседание палаты 15 числа, об этом сообщает Telegram-канал Госдумы. В Эстонии заявили о необходимости режима ЧС из-за возможного дефицита газа

По поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина 11 июля в 10.00 состоится внеочередное заседание Совета Государственной Думы, сообщает канал.

"Один из вопросов повестки Совета — проведение в соответствии со статьей 14 (часть Д) Регламента ГД внеочередного пленарного заседания Государственной Думы: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля", — также сообщили в Госдуме.

"Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы", — сообщили в Думе.

Совет Федерации готов провести в любом формате, если потребуется, дополнительное заседание в связи с возможным проведением внеочередного заседания Госдумы 15 июля, сообщил РИА Новости председатель Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Вместе с тем, уточнил он, у Совфеда пока нет информации о планирующемся заседании Госдумы.

"У нас пока нет информации, что Госдума будет проворить внеочередное заседание. Но если понадобится, Совет Федерации готов провести свое заседание в любом формате", — сказал Тимченко РИА Новости.