МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. КНДР признала независимость ДНР и ЛНР, сообщило РИА Новости посольство Северной Кореи в Москве. Россия представила свой пакет предложений по решению зернового вопроса

"Подтверждаем", — сказали в дипмиссии. В посольстве отметили, что соответствующая нота была также передана посольству России в Пхеньяне.