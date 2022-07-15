МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. "Яндекс Поиск" и "Поиск Mail.ru" (входит в VK) начали маркировать стриминговый сервис Twitch как нарушителя российского законодательства, в поисковике Google маркировки не появилось, передает корреспондент РИА Новости. "Яндекс Go" тестирует тариф для совместных поездок в такси

В четверг Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Twitch как нарушителя российского законодательства из-за невыполнения американской компанией обязанности по удалению противоправной информации.

"Роскомнадзором принято решение об информировании пользователей m.twitch.tv, что иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации", — говорится в уведомлении, появляющемся при поиске ресурса в "Яндекс.Поиске".

"В результатах поиска содержится информационный ресурс Twitch, владелец которого нарушает закон РФ — Роскомнадзор", — говорится в сообщении в "Поиске Mail.ru".

При этом в поисковике Google подобной маркировки не появилось.

Ранее — в апреле — аналогичная мера уже была применена к ресурсам Google. Тогда поисковики Mail.ru и "Яндекс.Поиск" также начали маркировать сервисы как нарушающие российское законодательство.