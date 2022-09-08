МОСКА, 8 сен — ПРАЙМ. Россияне направляют жалобы на третью смену в школах и невозможность оплаты учебы в вузе в связи с санкциями, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Украина ввела санкции против 606 лиц из российской власти

"Есть обращения об обучении в три смены, есть о больших переполненных классах, о невозможности реализовать инклюзивное образование в полной мере и найти вот этот вот баланс интересов между детишками с отклонениями и здоровыми", — сказала она в интервью РИА Новости на полях ВЭФ, добавив, что аппарат омбудсмена делает все возможное, чтобы права граждан были реализованы.

По ее словам, поступали обращения, связанные с правами студентов, обеспечения их общежитием, невозможность в связи с пандемией и другими ситуациями, в том числе санкционного характера, уровня заработка родителей, невозможностью оплатить обучение.

Москалькова подчеркнула, что в аппарате вырабатывают рекомендации, в том числе о возможности предоставления образовательного кредита с возможностью самостоятельного погашения при получении образования.

Полный текст интервью читайте в 11.00 на сайте ria.ru.