МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Пассажир может получить компенсацию за поврежденный при перелете багаж с помощью подачи претензии в авиакомпанию или через суд, рассказал РИА Новости глава коллегии адвокатов "Жорин&партнеры" Сергей Жорин. Туман вызвал задержки рейсов в трех московских аэропортах

По словам эксперта, существует несколько вариантов компенсации. Так, можно написать претензию в авиакомпанию. В этом случае сотрудники аэропорта составят коммерческий акт о неисправности багажа, где будет зафиксирована порча чемодана или сумки, а также примут от пассажира заявление с описанием повреждений, стоимостью и весом багажа, отметил Жорин.

Затем владелец багажа должен направить претензию в авиакомпанию. Если пассажира не устроит размер компенсации, он имеет право обратиться в суд.

Юрист добавил, что самым надежным способом получения средств за испорченный чемодан является страховка. По словам Жорина, страховая компания возместит ущерб до определения надлежащего ответчика.