МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Закон о защите прав потребителей распространяется и на маркетинговые программы — бонусы, баллы, бонусные мили, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ. Россияне стали покупать больше сладостей

В качестве примера суд привел иск к авиакомпании "Аэрофлот". Истцы жаловались, что авиакомпания массово обманывает потребителей при начислении миль в рамках бонусной программы и предоставляет недостоверную информацию об их количестве. Суды иск отклонили, посчитав, что раз начисление миль является бесплатным, то на компанию в этой части не распространяется требование своевременно предоставлять достоверную информацию о товарах, работах, услугах.

В марте Верховный суд, указав, что бонусная программа ответчика является маркетинговым мероприятием, направленным на выявление и удовлетворение потребностей неопределенной группы потребителей с целью получения прибыли, отменил решения нижестоящих инстанций.

"На отношения потребителя и исполнителя по реализации маркетинговых программ и иных способов продвижения услуг могут распространяться положения Закона о защите прав потребителей", — сказано в обзоре ВС РФ.