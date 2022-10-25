МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Изготовитель некачественного товара должен возместить покупателю не только его стоимость, но и проценты по кредиту, сказано в обзоре Верховного суда РФ по защите прав потребителей. Верховный суд распространил защиту прав потребителей на бонусы и мили

Суд привел в пример дело женщины, которая в кредит купила автомобиль, в котором впоследствии обнаружился брак. Изготовитель вернул ей деньги за машину, но отказался покрывать проценты по автокредиту. Суды соглашались с такой позицией вплоть до ВС РФ.

"На изготовителе некачественного товара лежит обязанность по возмещению потребителю убытков в полном объеме, включая уплаченные банку проценты по договору потребительского кредита на целевое приобретение такого товара", — отметил суд.

Передав продавцу сумму полученного кредита с целевым назначением на приобретение товара ненадлежащего качества, потребитель фактически лишается возможности использовать как сумму кредита, плату за которую он вносил в банк в виде процентов, так и товар, решил ВС РФ.

Из этого следует, что уплаченные банку проценты по договору потребительского кредита "являются убытками потребителя (реальным ущербом), ответственность по возмещению которых несет изготовитель некачественного товара".