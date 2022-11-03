МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В настоящее время Кремль не ведет дискуссий о возвращении смертной казни в России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Медведев оценил возможность отмены моратория на смертную казнь

"Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в случае необходимости в рамках действующей конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда РФ, это вопрос выбора средств защиты интересов людей.