Песков: в настоящий момент в Кремле не ведется дискуссия о возвращении смертной казни
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В настоящее время Кремль не ведет дискуссий о возвращении смертной казни в России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в случае необходимости в рамках действующей конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда РФ, это вопрос выбора средств защиты интересов людей.
https://1prime.ru/legal/20221103/838698244.html
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