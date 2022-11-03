ЛУГАНСК, 3 ноя — ПРАЙМ. Дорожная карта перехода Луганской Народной Республики в юридическое пространство России готова, сообщил в интервью РИА Новости председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко. В ЛНР с начала года добыли три миллиона тонн угля

"Безусловно, мы уже отработали и дорожную карту, осталось только буквально немного скорректировать ее ввиду того, что жизнь диктует определенные условия, к сожалению, линия соприкосновения под названием война, она тоже у нас с определенными корректировками. Но, подчеркну, основа дорожной карты готова", — сказал он.

По словам спикера, "дорожная карта в ближайшее время начнет работать".

Он пояснил, что дорожная карта — это "совместный, скажем так, продукт по работе со всеми ветвями власти".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.