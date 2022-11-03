МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который продлевает на следующий год мораторий на привлечение к административной ответственности за отдельные нарушения валютного законодательства, следует из базы данных нижней палаты парламента. Совфед одобрил закон о дополнительной защите вкладчиков банков-банкротов

Сейчас до конца текущего года установлен мораторий на привлечение резидентов, которые не смогли выполнить требования валютного законодательства из-за санкций иностранных государств, к ответственности за нарушения, предусмотренные частями 1, 4, 4.1, 4.3 и 5 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях. Это касается незаконных валютных операций, невозврата валютной выручки, ненадлежащего исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговому договору, невозврата денежных средств за неввезенные товары.

Законопроект продлевает действие этого моратория ещё на год. Кабмин объясняет необходимость такого продления "усиливающимся со стороны недружественных государств санкционным давлением на Российскую Федерацию, в том числе на российские компании, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, которое приводит к объективной невозможности для таких компаний исполнять требования валютного законодательства".

По тем же причинам правительство одновременно внесло в Госдуму и законопроект, который исключает применение административной ответственности, предусмотренной частью 5.2 статьи 15.25 кодекса, к резидентам, которые из-за западных санкций не смогли выполнить требования валютного законодательства.

Она предусматривает наказание за действия (бездействие), предусмотренные частями 4, 4.1, 4.3 и 5 этой статьи в случаях, когда сумма незачисленных или зачисленных с нарушением установленного срока на счета в банках денежных средств превышает 100 миллионов рублей и они не подлежат уголовному наказанию.