МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Вопрос введения страхования ответственности владельцев самокатов перед третьими лицами можно решить только после идентификации виновника ДТП, сказал и.о. директора департамента страхового рынка Центрального Банка Российской Федерации Илья Смирнов. Правительство утвердило изменения в ПДД в части езды на электросамокатах

"Проблема со страхованием, как бы это странно не звучало, вторична, потому что если мы говорим о страховании третьих лиц, речь идет о страховании гражданской ответственности. Большая часть случаев (с самокатами – ред.) говорит о том, что гражданская ответственность не возникает", — сказал он в ходе совместного совещания СПЧ и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой по вопросам регулирования электросамокатов.

"То есть мы можем заставить заплатить граждан 500 рублей за выезд на дорогу, можем заставить вложить куда-то в цену, но пострадавший денег не получит. Идентификация виновника — это проблема номер один при практической реализации этой истории… История со страхованием — это работающий момент, но работающий, когда другие проблемы, например, с идентификацией, решены", — также указал Смирнов.

Он отметил, что можно начать обсуждать проблему, но без номеров, без какой-либо идентификации пользователя как самокатов из каршеринга, так и индивидуальных самокатов, к сожалению, ОСАГО или какой-либо еще вид страхования не защитит. По его словам, проблемой для тарификации возможного страхования является отсутствие статистики. "Нет статистики – тарифы будут браться с потолка", — добавил он.

Кроме того, даже с помощью камер на дорогах не всегда удается идентифицировать виновника ДТП, если он ехал на самокате, особенно это касается случаев с частными самокатами, добавил Смирнов.